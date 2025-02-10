Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили скопление украинской пехоты и огневые точки противника на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Получив точные координаты цели, предоставленные расчетами разведывательных БПЛА, танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Далее экипажи танков оперативно навели боевые машины на цели и осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили укрепленные позиции противника на расстоянии до 10 километров», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.