Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве отметили, что в ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.