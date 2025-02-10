Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

«Получив точные координаты цели, предоставленные расчетами разведывательных БПЛА, танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Далее экипажи танков оперативно навели боевые машины на цели и осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили укрепленные позиции противника на расстоянии до 10 километров», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.