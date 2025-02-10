Артиллеристы «Запада» уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек “Гиацинт-С” гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО», — сообщили в МО.
Уточняется, что артиллеристы нанесли огонь по противнику из пушек калибром 152 миллиметра на расстояние более 20 километров.
«Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов», — добавили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.