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Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области сбили беспилотники ВСУ

По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Российские военные ликвидировали беспилотные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что украинские дроны сбиты в Миллеровском районе. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Разрушения также не зафиксированы.

«Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район. Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс повреждения жилому комплексу в Краснодаре. Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА повреждения получил дом в посёлке Афипском Северского района.