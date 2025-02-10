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МО РФ: расчет САУ «Мста-С» уничтожил миномет и склад с боеприпасами ВСУ

Действия артиллеристов способствовали продвижению штурмовиков ВС РФ в глубь обороны противника на красноармейском направлении.

Минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ был уничтожен на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Цель уничтожили артиллеристы самоходной артиллерийской установки (САУ) “Мста-С” группировки войск “Центр”, произведя несколько залпов», — отметили в ведомстве.

В МО добавили, что действия артиллеристов поспособствовали продвижению штурмовых подразделений ВС РФ в глубь обороны противника.

Корректировку огня и контроль поражения украинских боевиков выполнил расчет БПЛА «Орлан-30».

Как сообщалось, штурмовики одного из подразделений Вооруженных сил РФ смогли выбраться из окружения, уничтожив 17 украинских боевиков.