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15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, семь БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, три — над Брянской областью, два над Ростовской, по одному — над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района — там поврежден частный дом.

Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.