15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России

По данным ведомства, семь БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, три — над Брянской областью, два над Ростовской, по одному — над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.
Как сообщалось, в ночь на понедельник в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района — там поврежден частный дом.
Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.