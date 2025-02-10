В Краснодаре беспилотник упал на многоквартирный дом

Минувшей ночью в Краснодаре беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Краснодаре. Обломки упали на крышу и повредили техническое помещение в ЖК «Центральный». Инцидент произошел около 02.00.
Взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах и в расположенном рядом магазине, части аппарата повредили остановки общественного транспорта.
К месту происшествия прибыли оперативные группы полиции и спасателей. К счастью, в результате падения беспилотника жертв и пострадавших нет. Не повреждены и системы жизнеобеспечения дома.
Глава города Евгений Наумов напомнил о том, что осколки БПЛА трогать нельзя, а нужно сразу сообщать о них в полицию. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру при необходимости оказать жильцам помощь.