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В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя четыре часа 10 февраля

Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 10 февраля 2025 года, в Самарской области дали отбой опасности атаки беспилотников. Угрозу сняли в 08:00, она длилась четыре часа. Оповещение об этом разослало МЧС России через свое приложение.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорилось в сообщении.

Жителям региона напомнили, что во время угрозы необходимо соблюдать бдительность и в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. В самарском аэропорту Курумоч не вводились ограничения на полеты самолетов.

При угрозе атаки беспилотников самарцам рекомендовали укрыться в подвалах или на подземных парковках, избегая использования лифтов. При обнаружении дронов или их обломков следует немедленно покинуть эту зону.