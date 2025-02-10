В Краснодарском крае ночью сбили семь беспилотников

Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 15 БПЛА. Три дрона сбили над территорией Брянской области, два беспилотника — над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской и Курской областями. Еще один дрон перехватили над Крымом.