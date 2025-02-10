В Ростове создан штаб для жителей, чье жилье пострадало из-за обломков БПЛА

Станислав Марченко пояснил, что не все квартиры оказались доступны для обследования, поэтому был создан штаб. «В некоторые квартиры мы попасть не можем, потому что люди переехали к родственникам или друзьям. Двери закрыли, и контактов никаких», — сказал он.