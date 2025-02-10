Территория падения БПЛА объявлена зоной чрезвычайной ситуации

Как отметили в Управлении по делам ГО и ЧС, информация от Главного управления МЧС России по Ростовской области об объявлении ракетной, авиационной опасности и атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города не поступала. В связи с чем заблаговременное оповещение граждан через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения города Ростова-на-Дону и информирование о порядке их действий не осуществлялось.