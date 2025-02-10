Территория падения БПЛА объявлена зоной чрезвычайной ситуации

По итогу заседания принято решение о введении с 12:00 8 февраля до ликвидации последствий падения БПЛА режима чрезвычайной ситуации на территории 14 многоквартирных домов, расположенных в границах пр. Сельмаш, ул. Селиванова, ул. Металлургическая, ул. Образцовая, ул. Пановой и ул. 1-й Конной Армии, 33 Г.
В домах пострадало остекление, а также нарушен тепловой контур, и в одном из домов — повреждена газовая труба. Газовые службы отключили газоснабжение и приступили к восстановлению.
— Оперативно все службы сработали, были предоставлены автобусы для обогрева жильцов, организован поквартирный обход. Продолжается сбор заявлений на предоставление единовременной материальной помощи. Отозвались крупные строительные компании — готовы помочь восстановить тепловой контур, — отметил Александр Скрябин.
В администрации Первомайского района города организован оперативный штаб по приему заявлений жителей МКД, получивших ущерб.
Начаты поадресные обходы граждан, а также организована работа комиссии по оценке материального ущерба. По итогам работы комиссии будут составлены списки граждан для оказания им единовременной материальной помощи.
Для восстановления условий жизнедеятельности людей из резервного фонда Администрации города будут выделены бюджетные ассигнования на проведение аварийно-восстановительных работ в отношении поврежденных МКД.
УК многоквартирных домов, расположенных в границах зоны чрезвычайной ситуации, приступили к расчистке и уборке придомовых территорий.
Как отметили в Управлении по делам ГО и ЧС, информация от Главного управления МЧС России по Ростовской области об объявлении ракетной, авиационной опасности и атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города не поступала. В связи с чем заблаговременное оповещение граждан через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения города Ростова-на-Дону и информирование о порядке их действий не осуществлялось.
— Поручил ответственным службам проработать вопрос налаживания системы смс-оповещения для более оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, — подчеркнул Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.