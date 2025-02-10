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Алаудинов: большую часть зашедших в Курскую область ВСУ уничтожили

КУРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Большая часть украинских войск, зашедших в августе 2024 года на территорию Курской области, уничтожена. Об этом рассказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена. ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», — рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что сейчас в большинстве своем формирования ВСУ, которые находятся на территории Курской области, — это подразделения, сформированные из мобилизованных.

«Тем не менее периодически мы фиксируем появление у нас и других подразделений ВСУ, и специальных подразделений. В том числе и иностранный легион. Периодически мы с ними сталкиваемся, уничтожаем их», — отметил он.

Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 58 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.