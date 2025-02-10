Чуть не родила от страха. На Кубани БПЛА атаковали дом с беременной женщиной

Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в жилом комплексе «Центральный» и частное домовладение в поселке Афипский. Подробности — в нашем материале.
Оцепили территорию.
Понедельник выдался по-настоящему неспокойным для жителей Краснодара. Около двух часов ночи горожан разбудил громкий хлопок. По словам очевидцев, он был настолько интенсивным, что вызвал чувство паники. Надо сказать, страх жителей был не безобоснованным.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, обломки беспилотника упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный». На место происшествия сразу выдвинулись сотрудники специальных служб и правоохранители. Территорию оцепили и начали проводить поквартирный обход для выявления возможных повреждений. В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал.
После произошедшего Вениамин Кондратьев поручил мэру Краснодара Евгению Наумову держать ситуацию на контроле и при необходимости оказать жильцам дома необходимую помощь.
В кроватях подкинуло.
Ночные хлопки стали поводом для беспокойства десятков краснодарцев. Взволнованные жители рано утром начали массово делиться своими впечатлениями о прошедшей ночи. Некоторые из них рассказали свои переживания kuban.aif.ru.
«Утро выдалось недобрым. От этого хлопка нас, кажется, в кроватях подкинуло. То, что прилетело в ЖК “Центральный” я только рано утром узнала. И хорошо, иначе бы совсем не заснула от волнения. Ночью лежала и боялась дочку будить и пугать. Хотя она сама проснулась и спросила: “Мама, а что за вспышка была и сильный грохот?” Я предположила, что беспилотник, но не думала, что так близко», — прокомментировала жительница Краснодара, проживающая на улице Севастопольской.
Другой житель Краснодара отправился на место взрыва после того, как услышал громкий взрыв.
«Мы услышали непонятный звук со стороны Тургеневского моста. Что-то летело, а потом произошел взрыв», — рассказал очевидец. Когда он пришел на место падения обломков беспилотника, на месте уже работали спецслужбы. Они оперативно оцепили территорию.
Осколки упали на дом.
Не менее страшная ночь выдалась и у жителей поселка Афипский, расположенного в Северском районе. Там упал еще один беспилотник, который повредил крышу частного дома. На место происшествия выдвинулись специальные службы.
По информации SHOT, беспилотник упал на дом, в котором в это время находилась 32-летняя беременная женщина на поздних сроках. После произошедшего жительницу поселка экстренно доставили в больницу. За ее состоянием наблюдают врачи станицы Северской.
Как сообщили Кубань 24, во время атаки беспилотника в доме также находилась дочь беременной женщины и глава семьи. К счастью, пострадавших нет.
В результате падения обломков БПЛА загорелась газовая труба и повредился фасад дома. Взрывная волна снесла стену спальни.
Вениамин Кондратьев поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову оказать помощь жителям в восстановлении имущества.
Как позже сообщили в пресс-службе Минобороны России, всего в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников над территорией Краснодарского края.