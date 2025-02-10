Чуть не родила от страха. На Кубани БПЛА атаковали дом с беременной женщиной

«Утро выдалось недобрым. От этого хлопка нас, кажется, в кроватях подкинуло. То, что прилетело в ЖК “Центральный” я только рано утром узнала. И хорошо, иначе бы совсем не заснула от волнения. Ночью лежала и боялась дочку будить и пугать. Хотя она сама проснулась и спросила: “Мама, а что за вспышка была и сильный грохот?” Я предположила, что беспилотник, но не думала, что так близко», — прокомментировала жительница Краснодара, проживающая на улице Севастопольской.