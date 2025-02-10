Более 600 бойцов отряда «Орион» из Новосибирска отправятся в зону СВО

«Первая группа уже в течение 2−3 дней отбудет в зону специальной военной операции. Практический костяк и, скажем так, большая часть личного состава отряда уже сформирована из добровольцев, которые прежде всего идут по идеологическим соображениям и многие из них несколько раз уже были в добровольческих отрядах», — цитирует Сиб.фм бизнес-омбудсмена Андрея Панферова.