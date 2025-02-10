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Более 600 бойцов отряда «Орион» из Новосибирска отправятся в зону СВО

НОВОСИБИРСК, 10 февраля, ФедералПресс. Из Новосибирска в зону СВО отправятся новобранцы отряда «Орион». Формирование нового отряда началось, а в декабре 2024 года. Сибиряки будут решать боевые задачи.

Источник: РИА "Новости"

«Первая группа уже в течение 2−3 дней отбудет в зону специальной военной операции. Практический костяк и, скажем так, большая часть личного состава отряда уже сформирована из добровольцев, которые прежде всего идут по идеологическим соображениям и многие из них несколько раз уже были в добровольческих отрядах», — цитирует Сиб.фм бизнес-омбудсмена Андрея Панферова.

На передовую новосибирцы отправятся уже в конце февраля. В группы вошли бойцы, который неоднократно просились в зону СВО, но не проходили по возрасту. В основном это офицеры и рядовые.

Напомним, в Новосибирске открылась выставка «Семья Героя» в Год защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru.