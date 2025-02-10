Более 600 бойцов отряда «Орион» из Новосибирска отправятся в зону СВО

«Первая группа уже в течение 2−3 дней отбудет в зону специальной военной операции. Практический костяк и, скажем так, большая часть личного состава отряда уже сформирована из добровольцев, которые прежде всего идут по идеологическим соображениям и многие из них несколько раз уже были в добровольческих отрядах», — цитирует Сиб.фм бизнес-омбудсмена Андрея Панферова.
На передовую новосибирцы отправятся уже в конце февраля. В группы вошли бойцы, который неоднократно просились в зону СВО, но не проходили по возрасту. В основном это офицеры и рядовые.
Напомним, в Новосибирске открылась выставка «Семья Героя» в Год защитника Отечества.
Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru.