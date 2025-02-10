Двери восстанавливают в ЖК «Центральном» Краснодара после атаки БПЛА

В ЖК «Центральном» в Краснодаре управляющая компания утром 10 февраля начала восстанавливать двери на лестничных площадках и переходных балконах после атаки БПЛА.
«В жилом комплексе убирают мусор, чинят двери. Технические помещения на крыше также восстановит УК. Работы контролирует управление по жилищным вопросам администрации Краснодара», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
О ночной атаке беспилотника на краевой центр сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале. Обломки беспилотника упали на техническую надстройку на 19 этаже многоквартирного дома.
Кроме этого, в ночь на 10 февраля беспилотники атаковали Северский район, в поселке Афипском пострадал частный дом.