Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двери восстанавливают в ЖК «Центральном» Краснодара после атаки БПЛА

В Краснодаре приводят в порядок территорию жилого комплекса после ночной атаки БПЛА.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В ЖК «Центральном» в Краснодаре управляющая компания утром 10 февраля начала восстанавливать двери на лестничных площадках и переходных балконах после атаки БПЛА.

«В жилом комплексе убирают мусор, чинят двери. Технические помещения на крыше также восстановит УК. Работы контролирует управление по жилищным вопросам администрации Краснодара», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

О ночной атаке беспилотника на краевой центр сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале. Обломки беспилотника упали на техническую надстройку на 19 этаже многоквартирного дома.

Кроме этого, в ночь на 10 февраля беспилотники атаковали Северский район, в поселке Афипском пострадал частный дом.