«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.