Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.