ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.