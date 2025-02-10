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ВСУ потеряли до 125 военных за сутки в зоне действий группировки «Восток»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки «Восток» до 125 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.