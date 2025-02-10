Бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США», — говорится в сообщении ведомства.