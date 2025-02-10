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Бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США», — говорится в сообщении ведомства.