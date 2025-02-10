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ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — добавили в МО РФ.