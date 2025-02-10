ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий группировки «Запад»

«Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — добавили в МО РФ.