ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — добавили в МО РФ.