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ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 80 военных, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция, три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.