ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.