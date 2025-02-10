Силы ПВО ВС России сбили более 50 беспилотников ВСУ

Об этом сообщается в сводке ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба HAMMER производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня “Ураган”, а также 51 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — отметили в министерстве.
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 10 февраля перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами страны.