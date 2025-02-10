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На Урале простятся с мобилизованным бойцом, погибшим в июне 2024 года

В ДНР погиб мобилизованный ветеран боевых действий с Урала.

Источник: мэрия Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с бойцом Игорем, погибшим в ДНР. Свердловчанин умер при освобождении населенного пункта Сокол. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. Он проходил срочную службу в рядах войск МВД. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе после окончания службы трудился на градообразующих предприятиях города. В сентябре 2022 года Игорь был мобилизован.

— Задачи специальной военной операции выполнял мужественно и отважно. Был ранен, а потом вновь отправился к боевым товарищам. В июне 2024 года, в ожесточенном бою с противником около населенного пункта Сокол Ясиноватского района наш земляк погиб. Награжден орденом Мужества, посмертно, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Его вспоминают как заботливого отца, любящего мужа и надежного товарища. Церемония прощания с бойцом состоится 12 февраля на Аллее славы. Его похоронят на Ивановском кладбище.