На Урале простятся с мобилизованным бойцом, погибшим в июне 2024 года

— Задачи специальной военной операции выполнял мужественно и отважно. Был ранен, а потом вновь отправился к боевым товарищам. В июне 2024 года, в ожесточенном бою с противником около населенного пункта Сокол Ясиноватского района наш земляк погиб. Награжден орденом Мужества, посмертно, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.