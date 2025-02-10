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Главное из брифинга Минобороны 10 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Севера» противостоят противнику в Харьковской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» продвинулись вперед

Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка ДНР.

Украинская сторона потеряла до 190 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

«Южная» группировка заняла выгодные рубежи

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери противника составили порядка 160 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

Группировка «Центр» углубилась в оборону противника

Подразделения «Центральной» группировки поразили 12 бригад противника в районах десяти населенных пунктов ДНР.

За сутки украинская сторона потеряла более 525 бойцов, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Подразделения «Востока» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки составили до 125 человек. Также украинская сторона лишилась бронетранспортера М113, трех автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области.

«Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены три склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 142 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 51 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».