Бойцы «Севера» противостоят противнику в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись вперед
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка ДНР.
Украинская сторона потеряла до 190 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери противника составили порядка 160 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.
Группировка «Центр» углубилась в оборону противника
Подразделения «Центральной» группировки поразили 12 бригад противника в районах десяти населенных пунктов ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла более 525 бойцов, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Подразделения «Востока» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили до 125 человек. Также украинская сторона лишилась бронетранспортера М113, трех автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области.
«Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены три склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 142 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 51 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».