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120 минут продержался режим авиационной опасности в Воронежской области 10 февраля

По предварительной информации, обошлось без последствий.

В Воронежской области повторно отменили авиационную опасность сегодня, 10 февраля, в 15:31. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Получается, что режим действовал 120 минут — с 13:31.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.

Кстати, сегодня уже действовал режим авиационной опасности в нашем регионе — с 12:48 до 13:17. Тогда также, к счастью, обошлось без последствий на земле.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.