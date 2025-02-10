120 минут продержался режим авиационной опасности в Воронежской области 10 февраля

В Воронежской области повторно отменили авиационную опасность сегодня, 10 февраля, в 15:31. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Получается, что режим действовал 120 минут — с 13:31.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.
Кстати, сегодня уже действовал режим авиационной опасности в нашем регионе — с 12:48 до 13:17. Тогда также, к счастью, обошлось без последствий на земле.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.