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В Пермском крае скончался боец СВО, который два месяца лежал в госпитале

Мужчина умер от полученных тяжелых ранений.

Сегодня, 10 февраля, в Александровске простились с участником СВО Андреем Череневым, который два месяца пролежал в госпитале с ранениями. Мужчина скончался. Печальные новости сообщили в местной администрации.

28 ноября 2024 года Андрей Черенев получил ранения, проходил лечение в госпитале. 20 января 2025 года скончался от полученных ранений.

«Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Мы скорбим вместе с вами. Вечная слава и низкий поклон нашему герою! Светлая память патриоту, воину, солдату своего Отечества!», — добавили представители местной власти.