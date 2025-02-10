В Пермском крае скончался боец СВО, который два месяца лежал в госпитале

Сегодня, 10 февраля, в Александровске простились с участником СВО Андреем Череневым, который два месяца пролежал в госпитале с ранениями. Мужчина скончался. Печальные новости сообщили в местной администрации.
28 ноября 2024 года Андрей Черенев получил ранения, проходил лечение в госпитале. 20 января 2025 года скончался от полученных ранений.
«Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Мы скорбим вместе с вами. Вечная слава и низкий поклон нашему герою! Светлая память патриоту, воину, солдату своего Отечества!», — добавили представители местной власти.