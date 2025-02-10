Боец из Осинского района погиб на СВО

— Учился сначала в Грязнушенской начальной школе, затем окончил 9 классов Русско-Янгутской СОШ. После школы пошел работать на лесосеку. Был женат. В браке родилась дочь. В октябре 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и был отправлен в зону специальной военной операции, — поделились в администрации.