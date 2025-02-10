Украинские войска нанесли удар по центру Новой Каховки

«Киевский режим вновь обстрелял городской округ Новая Каховка. Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новая Каховка, на территории центрального городского рынка … поврежден газопровод», — написал Гура в своем Telegram-канале.
По словам главы города, аварийная бригада уже устранила все повреждения.
Кроме того, Гура подчеркнул, что под обстрел во время выполнения ремонтных работ попали сотрудники «Облводоканала».
«У автомобиля выбиты стекла и повреждена бочка для откачки воды. Обошлось без жертв и пострадавших», — подчеркнул глава города.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.