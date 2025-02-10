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Над Крымом сбиты еще два беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты еще два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны.

«С 19.20 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым.

В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района — там поврежден частный дом.

Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.