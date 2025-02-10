Над Крымом сбиты еще два беспилотника

«С 19.20 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым.
В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района — там поврежден частный дом.
Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.