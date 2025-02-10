В Брянской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет. По словам чиновника, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Вечером 10 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морем. Два дрона были сбиты над территорией полуострова, один БПЛА — над северо-западной частью акватории моря.
В течение минувшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских дронов над территорией страны.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».