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Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Брянской областью

«С 20:20 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской области и Республики Крым», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в этот же день Минобороны проинформировало о ликвидации трех дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Отмечалось, что беспилотники были сбиты с 19:20 до 19:35.

До этого в ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили за ночь 15 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Крымом, Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.