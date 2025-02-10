Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Брянской областью

Ранее в этот же день Минобороны проинформировало о ликвидации трех дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Отмечалось, что беспилотники были сбиты с 19:20 до 19:35.
До этого в ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили за ночь 15 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Крымом, Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.