В зоне СВО изъяли партию шоколада со взрывчаткой

Гусев напомнил о необходимости контроля за продуктами питания в зоне боевых действий. «Мы находимся в состоянии спецоперации, диверсанты запускают дроны и пытаются отравить и убить наших ребят на фронтах СВО. Это вопрос не только защиты прав потребителей, но и национальной безопасности», — сказал он НСН.