В зоне СВО изъяли партию шоколада со взрывчаткой

Гусев напомнил о необходимости контроля за продуктами питания в зоне боевых действий. «Мы находимся в состоянии спецоперации, диверсанты запускают дроны и пытаются отравить и убить наших ребят на фронтах СВО. Это вопрос не только защиты прав потребителей, но и национальной безопасности», — сказал он НСН.
Ранее российские военнослужащие опубликовали видеоролик, предупреждая солдат, что продукты, найденные в прифронтовой зоне, могут быть заминированы. На видео демонстрировалась шоколадка, внутри которой размещалась небольшая взрывчатка. Активация должна была произойти во время укуса или при сдавливании.
7 февраля Игорь Потапов, представитель АО НПП, занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, также рассказал о попытке диверсии против военнослужащих — в зону СВО была направлена партия заминированных FPV-очков. Господин Потапов призвал бойцов быть бдительными, принимая гуманитарную помощь, особенно от незнакомых поставщиков.