Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили технику ВСУ в ЛНР

Так, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ на одном из направлений в зоне СВО в ЛНР обнаружили и уничтожили бронированные автомобили с личным составом и танк ВСУ глубоко в тылу противника на удалении более 20 км. После группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.