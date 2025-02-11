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Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили технику ВСУ в ЛНР

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили автомобильную и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 11 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие российской армии активно применяют различные БПЛА. Например, операторы беспилотников постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники украинских боевиков.

Так, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ на одном из направлений в зоне СВО в ЛНР обнаружили и уничтожили бронированные автомобили с личным составом и танк ВСУ глубоко в тылу противника на удалении более 20 км. После группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

В ведомстве отметили, что позиции разведчиков находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, чтобы совершать глубокие рейды в тыл противника.

Также помимо боевых вылетов бойцы постоянно ведут разведку действий беспилотной авиации противника. По результатам перехвата специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотной авиации разрабатываются новые способы противодействия ударным и разведывательным дронам, вскрываются точки их взлета, а также методы работы вражеских операторов.

«Работаем ежедневно. Гоняем противника. Противнику приходится максимально несладко. Например, сегодня с утра был подбит пикап, который совершал ротацию», — сказал командир расчета ударных БПЛА с позывным Кольт.

Ранее, 9 февраля, в МО РФ сообщили, что расчеты БПЛА Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны России. Сообщается, что операторы дронов осуществляют круглосуточную разведку позиций украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.