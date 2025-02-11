Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили технику ВСУ в ЛНР

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие российской армии активно применяют различные БПЛА. Например, операторы беспилотников постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники украинских боевиков.
Так, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ на одном из направлений в зоне СВО в ЛНР обнаружили и уничтожили бронированные автомобили с личным составом и танк ВСУ глубоко в тылу противника на удалении более 20 км. После группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.
В ведомстве отметили, что позиции разведчиков находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, чтобы совершать глубокие рейды в тыл противника.
Также помимо боевых вылетов бойцы постоянно ведут разведку действий беспилотной авиации противника. По результатам перехвата специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотной авиации разрабатываются новые способы противодействия ударным и разведывательным дронам, вскрываются точки их взлета, а также методы работы вражеских операторов.
«Работаем ежедневно. Гоняем противника. Противнику приходится максимально несладко. Например, сегодня с утра был подбит пикап, который совершал ротацию», — сказал командир расчета ударных БПЛА с позывным Кольт.
Ранее, 9 февраля, в МО РФ сообщили, что расчеты БПЛА Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны России. Сообщается, что операторы дронов осуществляют круглосуточную разведку позиций украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.