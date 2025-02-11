Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

«Пехоту разбить, по технике стреляли не раз, было дело — по танкам били, попадаешь в заднюю часть, они горят как коробки спичечные. Очень много зависит, конечно, от наводчиков и корректировщиков, а орудие работает очень хорошо», — добавил «Старый», говоря о поражаемых целях.