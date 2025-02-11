Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий расчета орудия Д-30 с позывным «Старый».

Источник: © РИА Новости

«На ореховском направлении уничтожили пункт наблюдения ВСУ, замаскированный в лесополосе», — сказал он.

По словам военнослужащего, артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки огня орудий.

«Пехоту разбить, по технике стреляли не раз, было дело — по танкам били, попадаешь в заднюю часть, они горят как коробки спичечные. Очень много зависит, конечно, от наводчиков и корректировщиков, а орудие работает очень хорошо», — добавил «Старый», говоря о поражаемых целях.