Рогов: идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является сыром в мышеловке

Рогов отметил, что эта идея напоминает «сыр в мышеловке», который всегда имеет свою цену — в данном случае жизнь молодых украинцев. По его мнению, отправка новобранцев на передовую оборачивается дорогой в один конец, поскольку вероятность выжить в таких условиях на протяжении года крайне мала. Он подчеркнул, что отсутствие бойца автоматически снимает необходимость выполнения обещаний перед ним.