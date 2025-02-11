Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является сыром в мышеловке

Рогов призвал украинцев не попадаться на уловки Зеленского и противостоять его политике.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил инициативу Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в ряды ВСУ с заманчивой, но опасной ловушкой.

Рогов отметил, что эта идея напоминает «сыр в мышеловке», который всегда имеет свою цену — в данном случае жизнь молодых украинцев. По его мнению, отправка новобранцев на передовую оборачивается дорогой в один конец, поскольку вероятность выжить в таких условиях на протяжении года крайне мала. Он подчеркнул, что отсутствие бойца автоматически снимает необходимость выполнения обещаний перед ним.

Также Рогов призвал украинцев не поддаваться на эту инициативу и противостоять политике Зеленского, которая, как он считает, ведет к «войне до последнего украинца».

Ранее в Раде заявили, что Зеленский может угодить в тюрьму после поездки в США.