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В Пермском крае простятся с Сергеем Лабзовым, погибшим в бою на СВО

Его похоронят 11 февраля.

Источник: Reuters

Друзья и родные простятся с Сергеем Лабзовым, погибшим в ходе ожесточённых боёв на СВО, рассказали в администрации города Лысьвы Пермского края.

О том, где учился Сергей, кем он работал и когда принял решение отправиться на спецоперацию, в сообщении местных властей не уточняется.

«Однозначно большие соболезнования родным, близким Сергея Александровича. Он отдал свою жизнь за благополучие соотечественников», — пишут земляки погибшего в комментариях к скорбному сообщению.

Сергея Лабзова проводят в последний путь 11 февраля. Всех желающих проститься с ним просят подойти к церкви Иоанна Богослова на улице Смышляева, 94а в Лысьве. Начало траурной церемонии запланировано на 12:30.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в зоне спецоперации погиб ефрейтор Алексей Микульский из Нытвенского округа. Его похоронят в этот же день, 11 февраля.