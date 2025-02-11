В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников

«Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Атака БПЛА отражена сегодня ночью в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.