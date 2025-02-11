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Марочко сообщил, что бойцы РФ выбили ВСУ из опорного пункта у Западного

ЛУГАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь у Двуречной, выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из опорного пункта, расположенного на высотах у населенного пункта Западное Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе развития успеха в районе Двуречной нашим войскам удалось выбить украинских боевиков и занять их опорный пункт, расположенный на высотах в районе населенного пункта Западное», — сказал он.

Российским войскам во время продвижения у Двуречной также удалось закрепиться в Фиголевке и продвинуться северо-восточнее Новомлынска, добавил Марочко.

4 февраля Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие расширили зону контроля у двуреченского плацдарма, освободив населенный пункт Новомлынск. ВСУ бросили на позициях у Новомлынска западное вооружение и боеприпасы.