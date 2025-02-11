Марочко сообщил, что бойцы РФ выбили ВСУ из опорного пункта у Западного

«В ходе развития успеха в районе Двуречной нашим войскам удалось выбить украинских боевиков и занять их опорный пункт, расположенный на высотах в районе населенного пункта Западное», — сказал он.
Российским войскам во время продвижения у Двуречной также удалось закрепиться в Фиголевке и продвинуться северо-восточнее Новомлынска, добавил Марочко.
4 февраля Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие расширили зону контроля у двуреченского плацдарма, освободив населенный пункт Новомлынск. ВСУ бросили на позициях у Новомлынска западное вооружение и боеприпасы.