Мирошник: более 60 жителей РФ ранены, еще 6 погибли от ударов ВСУ за неделю

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 68 мирных жителей: ранены 62 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1 560 боеприпасов», — сказал он.
Мирошник уточнил, что всего за минувшую неделю от ударов ВСУ пострадали 10 несовершеннолетних детей, из них 1 погиб.
Представитель МИД РФ отметил, что «наиболее вопиющими случаями агрессии» стал ракетный удар украинских войск по городскому рынку в центре Макеевки, атаки беспилотников по городским маршрутным автобусам в Горловке Донецкой Народной Республики, а также по школьному автобусу с детьми в Запорожской области.