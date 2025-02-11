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Мирошник: более 60 жителей РФ ранены, еще 6 погибли от ударов ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю по некоторым субъектам РФ выпустили почти 1,6 тыс. боеприпасов, в результате чего свыше 60 мирных жителей получили ранения, еще 6 человек, включая ребенка, погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 68 мирных жителей: ранены 62 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1 560 боеприпасов», — сказал он.

Мирошник уточнил, что всего за минувшую неделю от ударов ВСУ пострадали 10 несовершеннолетних детей, из них 1 погиб.

Представитель МИД РФ отметил, что «наиболее вопиющими случаями агрессии» стал ракетный удар украинских войск по городскому рынку в центре Макеевки, атаки беспилотников по городским маршрутным автобусам в Горловке Донецкой Народной Республики, а также по школьному автобусу с детьми в Запорожской области.