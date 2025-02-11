Мирошник: более 60 жителей РФ ранены, еще 6 погибли от ударов ВСУ за неделю

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 68 мирных жителей: ранены 62 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1 560 боеприпасов», — сказал он.