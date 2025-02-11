Во Владивостоке простились с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским

К 11 часам утра, к началу церемонии прощания с героями, на центральной площади Владивостока собралось около тысячи человек. Однако люди все подходили и подходили, и поток желающих попрощаться с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским в какой-то момент стал нескончаемым. Вместо одного часа, как планировалось изначально, прощальная церемония затянулась на несколько часов. Спецмашины и автобусы с родными и близкими героев смогли отъехать от здания правительства на Морское кладбище, где на мемориальном участке будут похоронены «тигры», только ближе к 14 часам.
Сотни людей несли цветы. Своей формой выделялись боевые соратники героев по «Тигру». Много было однополчан-морпехов — добробат официально приписан к 155-й гвардейской бригаде морской пехоты.
— Наш командир Сергей Ефремов был смелым, умным и интеллигентным профессионалом, — вспоминает своего командира ветеран отряда «Тигр» Максим. — Никто и никогда не слышал от него ни слова мата. Мы знали, что если в эфире кто-то отдает приказы, используя грубые и нецензурные выражения, то это волна СВУ. Наши командиры такого себе не позволяют.
Много пришло на церемонию и сотрудников МЧС. Александр Иваровский долгие годы отдал работе спасателем. А сентябре 2023 года он, не колеблясь, вступил в отряд «Тигр», решив защищать Родину. Ранее Александр принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, за что был награжден медалью «За воинскую доблесть», а также знаками «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий» и «За верность долгу».
— Ефремов не носил с собой автомата. Только пистолет, если на ДРГ нарвутся, — рассказывает боец «Тигра» Дмитрий. — Он всегда говорил, что оружие командира — это рация. Он был настоящим грамотным и современным командиром. Если у врага появлялось новое оружие или новые приемы, то Ефремов тут же это учитывал, мгновенно реагируя на новые реальности. Мы знали, что наш командир никогда не подведет.
Среди собравших у дома правительства было много женщин. Жены бойцов СВО. Некоторые из них сопровождали своих мужей, которые передвигались на костылях.
— Я сейчас восстанавливаюсь после ранения. Пришел проститься со своими братьями, — рассказал боец по имени Алексей, который опирался на костыли и руку жены Ирины. — Если бы не ранение, я уже давно снова был бы за «ленточкой».
Спрашиваю у Ирины, каково это — отправлять мужа на войну.
— Да он (кивает на мужа) и не спрашивает особо. Раз Родине надо, значит, встает и идет…
— Я Серегу Ефремова с детства знал, — продолжает Алексей. — Мы с ним вместе во Владивостоке ходили в детский клуб «Юный патриот Родины». Так что, как не пойти защищать нашу страну и людей?
В ходе прощания губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Сергею Ефремову Указом президента России Владимира Путина присвоено звание Героя РФ посмертно. Александр Иваровский и Сергей Дмитриев (прощание с ним состоится 12 февраля в клубе 155-й бригады ТОФ) посмертно награждены орденами Мужества.