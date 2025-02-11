Во Владивостоке простились с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским

К 11 часам утра, к началу церемонии прощания с героями, на центральной площади Владивостока собралось около тысячи человек. Однако люди все подходили и подходили, и поток желающих попрощаться с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским в какой-то момент стал нескончаемым. Вместо одного часа, как планировалось изначально, прощальная церемония затянулась на несколько часов. Спецмашины и автобусы с родными и близкими героев смогли отъехать от здания правительства на Морское кладбище, где на мемориальном участке будут похоронены «тигры», только ближе к 14 часам.