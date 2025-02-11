Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.
Как уточняется:
- 18 БПЛА сбили над территорией Саратовской области;
- 13 БПЛА — над Ростовской областью;
- шесть — над территорией Брянской области;два — над территорией Волгоградской области;
- один — над территорией Белгородской области.
В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.
Ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, пострадавших нет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.