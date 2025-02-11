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Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

Как уточняется:

  • 18 БПЛА сбили над территорией Саратовской области;
  • 13 БПЛА — над Ростовской областью;
  • шесть — над территорией Брянской области;два — над территорией Волгоградской области;
  • один — над территорией Белгородской области.

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.

Ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, пострадавших нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.