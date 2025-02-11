В пострадавших от БПЛА домах началась замена стекол

На базе администрации Первомайского района города открыт пункт приема документов для включения в списки на оказание единовременной выплаты материальной помощи потерпевшим.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.
10 февраля в пострадавших от атаки БПЛА многоквартирных домах Первомайского района началась замена стекол. Выполнены работы по замене 24 стекол в 5 квартирах.
На базе администрации Первомайского района города открыт пункт приема документов для включения в списки на оказание единовременной выплаты материальной помощи потерпевшим.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.