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Радий Хабиров наградил участников СВО медалью генерала Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил двух участников специальной военной операции медалью генерала Шаймуратова.

Источник: Башинформ

Государственной наградой отмечены военнослужащий мотострелкового полка «Башкортостан» Радмир Байзигитов и командир медвзвода батальона имени Доставалова Арслан Мурзагулов. Награждение бойцов состоялось на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе.

«Радмир Уралович до СВО работал в национальной библиотеке. Принял решение добровольно идти на фронт. Арслан Фанилович служит в нашем батальоне имени Доставалова, награждён государственными наградами. Спасибо за вашу службу», — сказал Радий Хабиров.

Радмир Байзигитов работал заместителем директора в национальной библиотеке имени Заки Валиди, Арслан Мурзагулов трудился в Иглинской центральной районной больнице.

«Благодарю Главу республики Радия Фаритовича Хабирова, правительство, Госсобрание и всех жителей Башкортостана за постоянную поддержку. Мы чувствуем, что наш тыл крепкий. Поддержку получают и наши семьи. Когда тыл и фронт едины, мы непобедимы. Победа будет за нами», — сказал Радмир Байзигитов.

«Хорошей вам службы и возвращайтесь домой живыми и здоровыми», — пожелал руководитель республики.