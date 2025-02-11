Радий Хабиров наградил участников СВО медалью генерала Шаймуратова

«Благодарю Главу республики Радия Фаритовича Хабирова, правительство, Госсобрание и всех жителей Башкортостана за постоянную поддержку. Мы чувствуем, что наш тыл крепкий. Поддержку получают и наши семьи. Когда тыл и фронт едины, мы непобедимы. Победа будет за нами», — сказал Радмир Байзигитов.