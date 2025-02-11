В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.