Минобороны сообщило о ночном ударе по газоэнергетическому комплексу Украины

С начала года российское Минобороны уже несколько раз отчитывалось об ударах по территории Украины. В частности, 16 января российские вооруженные силы поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый во Львовской области. Отмечалось, что это было ответом на атаки со стороны ВСУ. 18 января был нанесен удар по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, 21 января — по объекту энергетики.