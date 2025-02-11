Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда «Тигр»

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда «Тигр» — Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.