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В Ленобласти увеличили выплаты для участников СВО

Кроме увеличенной денежной выплаты, военнослужащим предоставляется земельный сертификат.

В Ленинградской области было объявлено об увеличении размера выплаты до 2,5 миллионов рублей для тех, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

«До 2 500 000 рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области в официальном telegram-канале. Важной особенностью данной программы является ее доступность для военнослужащих из любой части России.

Кроме увеличенной денежной выплаты, военнослужащим предоставляется земельный сертификат, который можно обменять на земельный участок в Ленинградской области. Для тех, кто предпочитает денежную компенсацию, предусмотрена возможность получения суммы в размере 419,6 тысяч рублей вместо земельного участка.