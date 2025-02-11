По газоэнергетическому комплексу Украины нанесли групповой удар

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 8 февраля в ведомстве отчитывались об ударе по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивающему работу украинского ВПК.