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Главное из брифинга Минобороны 11 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповой удар по энергокомплексу Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающего работу украинского ВПК, военным аэродромам, местам хранения и подготовки к применению ударных БПЛА. Цели поражены, заявили в Минобороны.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Бойцы группировки «Центр» освободили село в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки благодаря решительным действиям взяли под контроль населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике.

Подразделения «Севера» продвинулись в Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение бригаде теробороны и танковой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка ЛНР, Ямполовка и Звановка ДНР.

Украинская сторона потеряла до 215 боевиков, два танка, два бронетранспортера М113, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка заняла выгодные позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 210 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля противника.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр превысили 500 человек

Подразделения “Центральной” группировки поразили девять бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 505 бойцов, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Группировка “Восток” продавила оборону ВСУ

Военнослужащие “Восточной” группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки составили до 155 человек. Также украинская сторона лишилась двух автомобилей и шести орудий полевой артиллерии.

Группировка “Днепр” продвинулась в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения “Днепра” нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

“Потери противника составили до 55 военнослужащих, два артиллерийских орудия и семь автомобилей”, — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 137 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.

Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 128 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.