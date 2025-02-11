ВС РФ нанесли групповой удар по энергокомплексу Украины
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающего работу украинского ВПК, военным аэродромам, местам хранения и подготовки к применению ударных БПЛА. Цели поражены, заявили в Минобороны.
Бойцы группировки «Центр» освободили село в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки благодаря решительным действиям взяли под контроль населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике.
Подразделения «Севера» продвинулись в Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение бригаде теробороны и танковой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка ЛНР, Ямполовка и Звановка ДНР.
Украинская сторона потеряла до 215 боевиков, два танка, два бронетранспортера М113, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 210 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля противника.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр превысили 500 человек
Подразделения “Центральной” группировки поразили девять бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 505 бойцов, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.
Группировка “Восток” продавила оборону ВСУ
Военнослужащие “Восточной” группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили до 155 человек. Также украинская сторона лишилась двух автомобилей и шести орудий полевой артиллерии.
Группировка “Днепр” продвинулась в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения “Днепра” нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.
“Потери противника составили до 55 военнослужащих, два артиллерийских орудия и семь автомобилей”, — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 137 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 128 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.