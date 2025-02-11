В Татарстане завели шесть уголовных дел из-за атак БПЛА

В Татарстане за 2024 год завели шесть уголовных дел по статье 205 УК РФ «Террористический акт» из-за атак беспилотников. Об этом заявил замначальника Центра противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Карибуллин на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.
Уголовные дела возбудили после атак беспилотных летательных аппаратов на объекты промышленности в Нижнекамске и ОЭЗ «Алабуга», а также инфраструктуру Казани. Один БПЛА был сбит на территории Верхнеуслонского района.
По словам Карибуллина, одного участника неонацистской организации уже арестовали. Он передал спецслужбам Украины персональные данные некоторых работников оборонных предприятий и координаты порохового завода.
Ранее сообщалось о том, что публикация атак БПЛА играет на руку врагу.