Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане завели шесть уголовных дел из-за атак БПЛА

Атаки беспилотников расцениваются как террористические акты.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за 2024 год завели шесть уголовных дел по статье 205 УК РФ «Террористический акт» из-за атак беспилотников. Об этом заявил замначальника Центра противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Карибуллин на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Уголовные дела возбудили после атак беспилотных летательных аппаратов на объекты промышленности в Нижнекамске и ОЭЗ «Алабуга», а также инфраструктуру Казани. Один БПЛА был сбит на территории Верхнеуслонского района.

По словам Карибуллина, одного участника неонацистской организации уже арестовали. Он передал спецслужбам Украины персональные данные некоторых работников оборонных предприятий и координаты порохового завода.

Ранее сообщалось о том, что публикация атак БПЛА играет на руку врагу.