В Пермском крае простятся с погибшим в зоне СВО Андреем Осетровым

Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе спецоперации оборвалась жизнь 50-летнего Евгения Кылосова. Житель Прикамья погиб в свой день рождения — 7 января. Церемония прощания была запланирована на 11 февраля в Александровском округе. Сообщалось о странице памяти, созданной в Сети близкими Евгения Кылосова.