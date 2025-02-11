В Пермском крае простятся с погибшим в зоне СВО Андреем Осетровым

Прощание с погибшим в зоне СВО Андреем Осетровым состоится в Пермском крае, оповестила администрация Ординского муниципального округа.
«Военнослужащий погиб 14 января 2025 года, выполняя специальные задачи», — сообщили власти округа.
Церемония прощания пройдёт 12 февраля в Медянском центре развития культуры (адрес: село Медянка, улица Ленина, 32а). Начало в 10:30. Отпевание организуют в сельском храме в 11:00.
«Андрея Осетрова захоронят на кладбище села Медянки», — добавили в администрации Ординского муниципального округа.
Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе спецоперации оборвалась жизнь 50-летнего Евгения Кылосова. Житель Прикамья погиб в свой день рождения — 7 января. Церемония прощания была запланирована на 11 февраля в Александровском округе. Сообщалось о странице памяти, созданной в Сети близкими Евгения Кылосова.