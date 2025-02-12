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В Прикамье простились с погибшим в ходе СВО машинистом Евгением Кылосовым

Мужчину мобилизовали 27 сентября 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

Прощание с погибшим в ходе СВО машинистом Евгением Кылосовым состоялось в Прикамье, сообщила администрация Александровска.

Церемония прошла 11 февраля.

«Евгений Кылосов родился 7 января 1975 года в посёлке Новом. В 1979 году с семьей переехал в Александровск, окончил школу № 1, а также местный машиностроительный техникум по специальности “Обработка материалов на станках и автоматических линиях”. В 1993 году отправился в армию. Служил в спецназе в Московской дивизии имени Дзержинского», — рассказали в администрации.

После армии Евгений Кылосов работал в локомотивном депо станции Березники слесарем, затем занял должность помощника машиниста, а следом и машиниста. В 2012 году устроился на содовый завод. Работал машинистом тепловоза.

«Евгений был отзывчивым, весёлым, приходил на помощь людям, любил рыбалку», — рассказали в администрации города.

Мужчину мобилизовали 27 сентября 2022 года.

Ранее perm.aif.ru писал, что Евгений Кылосов погиб в свой день рождения в зоне спецоперации. Ему было 50 лет. Близкие военнослужащего решили создать в память о Евгении Кылосове страницу в Сети.