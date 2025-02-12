В Прикамье простились с погибшим в ходе СВО машинистом Евгением Кылосовым

«Евгений Кылосов родился 7 января 1975 года в посёлке Новом. В 1979 году с семьей переехал в Александровск, окончил школу № 1, а также местный машиностроительный техникум по специальности “Обработка материалов на станках и автоматических линиях”. В 1993 году отправился в армию. Служил в спецназе в Московской дивизии имени Дзержинского», — рассказали в администрации.